"Если посмотреть на игроков нашей сборной, то это, как правило, футболисты, которые в основном выступают в российской Премьер-лиге. Когда тренер сборной получает игроков, а через несколько дней матчи, для того, чтобы создать боеспособный коллектив, очень важен фактор того, в каком состоянии игроки приезжают, готовы ли они играть в современный футбол, в который играют в Европе.
В этой связи у нас есть определенные основания для озабоченности. Не могу сказать, что происходит деградация или регресс в российском футболе, но, если говорить о клубном футболе, мы, по сути, остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы. Мы видим, что европейский футбол уходит вперед", – сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".
Для подтверждения слов Президента РФС следует обратиться к клубному рейтингу по странам УЕФА. Несколько лет назад команды из России выступали достаточно успешно, что позволяло им занимать шестую строчку в таблице.
Однако за последние годы европейские выступления отечественных клубов значительно ухудшились. Россия сначала уступила шестую строчку Португалии. В этом году отечественные клубы обогнали представители Нидерландов и Шотландии. На данный момент Россия располагается на девятом месте рейтинга УЕФА. Существует вероятность потерять ещё несколько позиций в случае, если клубы, представляющие нижестоящие в зачёте страны, будут выступать успешнее отечественных.
На данный момент от России в еврокубках продолжают выступление "Зенит" - Лига чемпионов, "Локомотив" и "Спартак" - Лига Европы.
Дюков: наш клубный футбол остался на уровне нулевых в то время, как европейский футбол уходит вперёд
Президент РФС Александр Дюков сравнил уровень российского и европейского клубного футбола.
Фото: инстаграм Тюменского нефтегазового форума
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