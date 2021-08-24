Ожидается, что вскоре Анджорин приедет в "Локо" на просмотр. Возможно, по итогам просмотра с ним подпишут контракт. Будет ли это полноценный трансфер, либо же стороны заключат арендное соглашение, пока неизвестно. Вероятно, Анджорин прибудет в Москву в четверг, 26 августа.
Контракт игрока с "Челси" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 2,3 миллиона евро.
Источник: Eurostavka
Источник: 19-летний полузащитник "Челси" приедет на просмотр в "Локомотив"
Воспитанник "Челси", полузащитник молодежных сборных Англии Фаустино Анджорин может стать игроком "Локомотива".
Фото: инстаграм Фаустино Анджорина
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