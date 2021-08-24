Ожидается, что до конца летнего трансферного окна "Лион" предпримет еще несколько попыток договориться с "Зенитом" по переходу Азмуна. Иранский нападающий является приоритетным вариантом усиления атаки для французского клуба.
При этом "Лион" не готов платить сумму, которую хотят получить "сине-бело-голубые", - 20 миллионов евро. Максимальное предложение "ткачей" по Азмуну, вероятно, составит 15 миллионов евро.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Лион" сделал "Зениту" первое предложение по Азмуну.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Лион" сделал "Зениту" стартовое предложение по Азмуну
СМИ: Азмун - приоритетный вариант для "Лиона", но клуб не готов платить 20 млн евро за иранца
"Лион" продолжит работать над осуществлением трансфера форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: "Зенит"
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