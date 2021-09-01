Напомним, ранее стало известно, что Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы.
Агент сообщил, что у защитника травма голеностопа. Возможно, Чистяков восстановится к возобновлению РПЛ после паузы на матчи сборных, сообщил Талаев. По его словам, тренерский штаб сборной России решил не рисковать здоровьем футболиста.
"У него травма голеностопа, беспокоящая его еще с матча против "Локомотива". Нюансы нужно узнавать у врачей, но ничего криминального, решили поберечь его перед матчами "Зенита" в ЛЧ. <...> Не хочется загадывать, но надеюсь, что он будет в полной боевой готовности к возобновлению чемпионата России", - сказал Талаев.
Источник: Sport24
Дмитрий Чистяков из-за травмы покинул расположение сборной России
Агент защитника "Зенита" Чистякова раскрыл сроки восстановления игрока после повреждения
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о сроках возвращения игрока в строй после повреждения.
Фото: "Зенит"
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