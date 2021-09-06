В конце лета "Зенит" интересовался Беленовым. Вратарь входил в список трансферных целей петербургского клуба. Руководство "Зенита" обсуждало с "Уфой" возможный трансфер игрока, однако в итоге "сине-бело-голубые" решили подписать Станислава Крицюка, сообщает источник.
Напомним, что ранее "Зенит" подписал контракт с Крицюком по схеме "1+1". До этого голкипер являлся игроком португальского клуба "Жил Висенте", в который перешел в летнее трансферное окно.
Источник: Sport24
"Зенит" объявил о подписании контракта с Крицюком (видео)
СМИ: "Зенит" рассматривал возможность покупки Беленова, но предпочел подписать Крицюка
"Зенит" рассматривал возможность приобретения вратаря "Уфы" Александра Беленова.
Фото: "СЭ"
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