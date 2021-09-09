"Разрешенное количество зрителей на игры с "Химками" и "Легией" остается прежним - до 3 000 человек. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту, но сокращать пока не стал", - приводит слова руководителя пресс-службы "красно-белых" Дмитрия Зеленова ТАСС.
Напомним, в субботу, 11 сентября, "Спартак" на своем поле примет подмосковные "Химки". Матч 7-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск на "Открытие Банк Арене". "Красно-белые" занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Химки" идут на 12-й строчке, имея в активе 6 очков.
Игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Легии" состоится в среду, 15 сентября, и начнется в 17:30 мск. Также соперниками "Спартака" по групповому этапу второго по значимости еврокубка стали "Наполи" и "Лестер". Этот еврокубковый сезон московский клуб начинал в Лиге чемпионов, но не сумел преодолеть третий раунд отбора этого турнира.
Роспотребнадзор пока оставил неизменной квоту зрителей на матчи "Спартака" с "Химками" и "Легией"
На матчах "Спартака" против "Химок" и "Легии", которые пройдут на "Открытие Банк Арене", смогут присутствовать до 3000 болельщиков.
Фото: ТАСС
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