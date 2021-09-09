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Газизов: какая вероятность, что "Уфа" не повторит судьбу "Тамбова"? Мы все-таки регион другого уровня

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по вопросу финансовой ситуации в клубе.
Фото: "Уфа"
Газизов напомнил, что глава Башкортостана Радий Хабиров заверил футбольную общественность в положительном разрешении ситуации с финансированием "Уфы". По словам гендиректора уфимского клуба, он доверяет главе республики в этом вопросе.

"Глава Башкортостана заверил всех нас и футбольную общественность в том, что все будет хорошо. Естественно, этим мы довольны. <...> Какая вероятность, что "Уфа" не повторит судьбу "Тамбова"? Мы все-таки регион другого уровня, поэтому я бы не хотел проводить аналогии. Прекрасно знаю уровень Радия Фаритовича. Такой человек не шутит, когда что-то говорит", - заявил Газизов.

Источник: Sport24

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Теги: Газизов УФА
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