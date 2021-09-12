Бубнов, в частности, отметил, что одна из проблем ЦСКА в матче с "Арсеналом" - усталость полузащитника Алана Дзагоева во втором тайме. Также он заявил, что "армейцы" могли рассчитывать на победу в игре с туляками.
"Естественно, "армейцам" мешало то, что не было Марио Фернандеса, который травмирован. Сказалась во втором тайме и усталость Дзагоева, являющегося главным организатором атак команды. Он сейчас, увы, не готов играть полные матчи. И всё же по такой игре сказал бы, что ЦСКА скорее потерял два очка, а "Арсенал" - приобрел", - отметил Бубнов.
ЦСКА в настоящее время занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков). "Арсенал" идет 15-м (пять очков).
Источник: Sportbox
Бубнов: сказал бы, что ЦСКА потерял два очка, а "Арсенал" - приобрел
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче седьмого тура РПЛ "Арсенал" - ЦСКА (2:2).
Фото: Sportbox