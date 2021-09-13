По информации источника на эту должность, помимо Кейперса, претендуют итальянец Никола Риццоли или серб Милорад Мажич. Отмечается, что больше шансов на приезд в Россию именно у Кейперса. Напомним, этот голландский арбитр обслуживал финал чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии.
За свою карьеру 48-летний Кейперс отработал 576 матчей, в которых показал 1954 желтые карточки, 57 красных карточек, а также назначил 149 пенальти. Последний матч, на котором он работал, была игра за Суперкубок Нидерландов "Аякс" - ПСВ (0:4).
Сегодня Виктор Кашшаи покинул пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза. Венгерский специалист занимал пост главы департамента судейства с 9 января 2020 года. Пока не будет назначен новый глава департамента, административные обязанности будет исполнять Павел Каманцев.
Источник: "СЭ"
СМИ: новым главой департамента судейства РФС станет Бьорн Кейперс
Голландский арбитр Бьорн Кёйперс является наиболее вероятным кандидатом на пост главы судейского корпуса Российского футбольного союза.
Фото: "Getty Images"