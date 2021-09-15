— У Шомуродова в "Роме" получается, а Сердар его, на мой взгляд, по уровню игры превосходит. Поэтому, если Азмун попадет в хорошую итальянскую команду, то должен себя там проявить, — рассказал Талалаев в интервью "Советскому спорту".
26-летний Азмун в нынешнем сезоне забил шесть голов и отдал голевую передачу в девяти матчах во всех турнирах. Контракт иранца истекает летом 2022 года.
26-летний Шомуродов стал игроком "Ромы" этим летом, перейдя из "Дженоа" за 17,5 миллионов евро. Ранее он выступал за "Ростов". В текущем кампании узбекский футболист забил гол и дважды ассистировал партнерам в пяти матчах.
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Талалаев: у Шомуродова в "Роме" получается, а Азмун его по уровню игры превосходит
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев считает, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун может проявить себя в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Зенит"