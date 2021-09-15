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Гацкан: клубы РПЛ пока не набрали ни одного очка в еврокубках, потому что в России лимит на легионеров

Бывший игрок "Ростова" Александр Гацкан отметил, что лимит на легионеров является основной причиной неудачного старта российских клубов в еврокубках.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Напомним, на этой неделе три российских клуба начинают выступление в основном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во вторник "Зенит" в гостях проиграл "Челси" со счетом 0:1 в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Днем позже московский "Спартак" в первом туре Лиги Европы с минимальным счетом уступил варшавской "Легии". В четверг, 16 сентября, "Локомотив" на "РЖД Арене" сыграет с французским "Марселем" во втором по значимости еврокубке. Начало игры - в 19:45 мск.

"Почему клубы РПЛ не набрали ни одного очка в еврокубках? Думаю, вы знаете ответ. В России лимит на легионеров, поэтому не играют сильнейшие. Если бы была конкуренция, тогда можно было бы о чем-то говорить. Как в Англии - выходят один-два англичанина, а иногда ни одного. Поэтому они развивают академии и инвестируют туда большие деньги", - цитирует Гацкана РБ Спорт.


Теги: Гацкан
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