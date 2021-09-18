— Грозит ли Витории отставка? На данный момент вряд ли. Только если "Спартак" проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры, — рассказал Мостовой в интервью "Cпорт день за днем".
Матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится послезавтра, 20 сентября. После семи туров красно-белые с 10 очками идут на 9-й позиции РПЛ. ЦСКА расположился на строчку выше, набрав столько же очков, но имея лучшие дополнительные показатели.
Руй Витория возглавил "Спартак" в мае.
Мостовой: если "Спартак" проиграет ЦСКА, то Витории грозит отставка
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой считает, что наставника клуба Руя Виторию могут уволить после поражения от ЦСКА,
Фото: РИА Новости