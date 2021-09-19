Кабелла открыл счет в матче "Ахмат" - "Краснодар" после великолепного прохода Сперцяна (видео)

Сперцян разобрался с защитниками, как с манекенами и скатил Кабелле. Тот пульнул точно под дальнюю штангу ? pic.twitter.com/1TZeNcPTgd— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
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Победа над "Ахматом" в рамках 8 тура РПЛ вывела "Краснодар" на промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды Виктора Гончаренко 13 очков.