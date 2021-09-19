Летом Мхитарян мог стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно. У армянского футболиста заканчивался контракт с "Ромой".
По информации источника, кандидатура игрока в мае проходила согласование внутри московского клуба. Новый главный тренер "красно-белых" Руй Витория был не против возможного трансфера.
Отмечается, что камнем преткновения стала зарплата Мхитаряна. В Италии 32-летний футболист получал 3,5 млн евро в год. Кроме того, агент игрока Мино Райола редко трудоустраивает своих клиентов в клубы из России из-за условий комиссионных отчислений, с которыми работает Райола.
Полузащитник Генрих Мхитарян решил остаться в "Роме" и подписал новый контракт на один год. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах за столичный клуб, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Всего за "Рому" он сыграл в 79 матчах, забил 25 мячей и отдал 21 голевую передачу.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" летом хотел подписать Мхитаряна
Московский "Спартак" рассматривал вариант с подписанием полузащитника Генриха Мхитаряна в летнее трансферное окно.
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