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Пономарев: ЦСКА ожидает очень серьезный матч с "Нижним Новгородом"

Экс-нападающий ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу армейцев над ижевским "Зенитом" в Кубке России и рассказал, чего ждет от матча с "Нижним Новгородом" в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Поговорим о Кубке России. В четверг ЦСКА обыграл ижевский «Зенит» 4:0. Что скажете об этом матче?

- Ну что? В соперниках была команда низшего уровня и по классу, и по тактике, и по всему. Что тут удивительного? Но, правда, сейчас информации много отовсюду обо всех соперниках, много европейский футбол показывают - смотри и учись у больших мастеров. Так что у соперников армейцев было более чем достаточно информации. Я не понимаю, почему они не смотрят, не учатся. Это раньше ничего этого не было, и приходилось сложнее. А сейчас-то что мешает? Не пойму этого.

- В предстоящем туре РПЛ ЦСКА предстоит гостевой матч с "Нижним Новгородом".

- Ну, там уже совсем другой матч будет. Там хорошая команда, команда, бегущая вперед. Хорошо смотрится. Мне нравится, как там Кержаков работает. Так что это очень серьезная встреча ожидается. Но думаю, что ЦСКА выдержит. Наши сейчас хорошо выглядят. Как в обороне играют, мне тоже нравится.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Теги: Пономарев ЦСКА Зенит-Ижевск Нижний Новгород
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