Напомним, в субботу, 25 сентября, "красно-белые" обыграли "Уфу" в матче 9-го тура РПЛ со счетом 2:0. По ходу этой встречи фанаты "Спартака" несколько раз выкрикивали оскорбления в адрес руководства московского клуба и Федуна в частности.
"Мы получили рапорт по итогам матча "Спартака" и "Уфы". В нем есть только информация о нецензурных скандированиях болельщиков домашней команды. Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС в четверг", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"Спартак" после 9-ти туров Российской Премьер-лиги занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Витории 13 очков. В четверг, 30 сентября, "красно-белые" в гостях сыграют против "Наполи" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч в Неаполе начнется в 19:45 мск.
В следующем туре чемпионата России "Спартак" ожидает гостевой матч против "Ахмата". Игра в Грозном пройдет в воскресенье, 3 октября, начало встречи запланировано на 19:00 мск. "Ахмат" отстает от "красно-белых" на 1 очко.
Источник: Р-Спорт
КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками "Спартака" оскорблений в адрес Федуна
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками "Спартака" оскорблений в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
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