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СМИ: Щенников восстановился после травмы и может сыграть с "Краснодаром"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников восстановился после травмы икроножной мышцы.
Фото: ЦСКА
Ожидается, что на текущей неделе Щенников вернется в общую группу ЦСКА. Возможно, он примет участие в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", сообщает ТАСС.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Щенников провел один матч и не отличился результативными действиями.

Матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" пройдет 2 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (16 очков). "Краснодар" также набрал 16 очков и идет четвертым.


Теги: Щенников ЦСКА
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