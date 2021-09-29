СМИ: Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы сохранить должность президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин планирует в ближайшее время встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Фото: РИА Новости





Напомним, ранее появились данные, согласно которым Прядкин может вскоре покинуть пост президента РПЛ. СМИ сообщали, что 12 из 16 клубов лиги хотят, чтобы он оставил свою должность.



По информации прессы, наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является Ашот Хачатурянц. Сейчас он руководит судейским комитетом РФС.



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Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина с поста президента лиги Прядкин намерен встретиться с Миллером в ближайшие несколько дней. Он хочет заручиться поддержкой главы "Газпрома", чтобы остаться на посту президента РПЛ, сообщает источник.Напомним, ранее появились данные, согласно которым Прядкин может вскоре покинуть пост президента РПЛ. СМИ сообщали, что 12 из 16 клубов лиги хотят, чтобы он оставил свою должность.По информации прессы, наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является Ашот Хачатурянц. Сейчас он руководит судейским комитетом РФС.Источник: Чемпионат