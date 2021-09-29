Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Олимп-Долгопрудный
1 - 0
Металлург ЛпЗавершен
Спартак-2
3 - 1
ТомьЗавершен
Краснодар-2
1 - 1
РоторЗавершен
Кубань
0 - 1
ОренбургЗавершен
Алания
1 - 0
ФакелПерерыв
П1 1.36X 4.5П2 9
Текстильщик
1 - 0
БалтикаПерерыв
П1 2.1X 3П2 4
Акрон
1 - 1
ЕнисейПерерыв
П1 3.75X 2.38П2 2.75
Велес
0 - 0
КАМАЗ1 тайм
П1 2.75X 2.63П2 3.25
Торпедо
0 - 0
Нефтехимик1 тайм
П1 1.77X 3.55П2 4.5

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Зенит
19:45
МальмёНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7
Аталанта
19:45
Янг БойзНе начат
П1 1.47X 5П2 6.4
Вольфсбург
22:00
СевильяНе начат
П1 3X 3.05П2 2.65
Ювентус
22:00
ЧелсиНе начат
П1 3.75X 3.15П2 2.19
Манчестер Юнайтед
22:00
ВильярреалНе начат
П1 1.54X 4.5П2 6
Бенфика
22:00
БарселонаНе начат
П1 3X 3.45П2 2.39
Ред Булл Зальцбург
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.05X 3.55П2 3.7
Бавария
22:00
Динамо КиевНе начат
П1 1.1X 11П2 26

СМИ: Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы сохранить должность президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин планирует в ближайшее время встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Фото: РИА Новости
Прядкин намерен встретиться с Миллером в ближайшие несколько дней. Он хочет заручиться поддержкой главы "Газпрома", чтобы остаться на посту президента РПЛ, сообщает источник.

Напомним, ранее появились данные, согласно которым Прядкин может вскоре покинуть пост президента РПЛ. СМИ сообщали, что 12 из 16 клубов лиги хотят, чтобы он оставил свою должность.

По информации прессы, наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является Ашот Хачатурянц. Сейчас он руководит судейским комитетом РФС.

Источник: Чемпионат

Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина с поста президента лиги


Теги: Прядкин Миллер
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Витория рассказал о кадровых проблемах "Спартака"
СМИ: Кавани мог перейти в "Динамо", но Шварц отказался от трансфера игрока
Дзюба, Малком и Клаудиньо - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Мальме" 1
Источник: игрокам "Зенита" до сих пор не выплатили бонусы за чемпионство 4
"Это будет непростое испытание для "Лацио". Сарри - об игре с "Локомотивом"
Спаллетти - о матче "Наполи" со "Спартаком": российские клубы не надо обучать агрессивной игре и самоотдаче
СМИ: Прядкин хочет заручиться поддержкой Миллера, чтобы сохранить должность президента РПЛ 8
Симеоне заинтересован в трансфере Барриоса в "Атлетико"
Радимов: "Зениту" в матче с "Мальме" нужно по-хозяйски вести себя на поле
Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за отставку Прядкина с поста президента лиги 6
Бизнесмен Малофеев опроверг информацию о намерении приобрести "Спартак" 7
"Атлетико", "Севилья" и "Валенсия" интересуются полузащитником "Зенита" Барриосом 1
СМИ: бизнесмен Константин Малофеев намерен купить "Спартак" 12
Источник: клубы РПЛ намерены выдвинуть вотум недоверия Прядкину 7
Карапетян: Худяков и знать не знал про Тилля, я приглашал его в "Тамбов" 2
"Оставлю без комментариев". Хачатурянц - о президентстве в РПЛ 2
Клаудиньо назвал РПЛ очень сильным турниром
Г. Иванов: первый раз слышу, что Прядкин может уйти в отставку
Молдавия вошла в четверку лучших в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2021/22, Россия - 38-я 3
СМИ: Прядкин может покинуть пост президента РПЛ 2
Гол Алиева принес "СКА-Хабаровск" победу в матче с "Волгарем"
Молодежная команда "Зенита" вырвала победу над "Мальме" в матче Юношеской лиги УЕФА
Молодых спортсменов могут обязать компенсировать клубам переход за рубеж 1
Клаудиньо заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом" 14
Губерниев: успех "Шерифа" - повод задуматься о реформах российского футбола 10
В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном назначении Тедеско
"Тамбов", "Нижний Новгород", аутсайдеры своих чемпионатов. Где герои "Шерифа" играли год назад 3
"Зенит" - "Мальме". Где смотреть матч Лиги чемпионов, онлайн встречи 29 сентября
Лепехин - о матче с "Мальме": жду победы "Зенита" со счетом 2:0 эксклюзив
Кухарчук: "Зенит" не проиграет европейскому середняку 9
Все новости
-