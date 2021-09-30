Шварц, в частности, отметил игровой интеллект Фомина. Также он выделил объем работы, который проделывает полузащитник.
"Это очень интеллигентный игрок, с высоким футбольным интеллектом. Великолепный игрок. Отличается прекрасными человеческими качествами. Если говорить именно как о футболисте, то он трудяга. Он отдается на поле на 100 процентов. Проделывает очень большой объем беговой работы. За игру пробегает 15 километров. Для позиции восьмерки - это очень много. Я рад, что имею возможность работать с ним", - сказал Шварц.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Фомин провел девять матчей и забил пять голов.
"Динамо" по итогам девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От лидирующего "Зенита" москвичи отстают на четыре очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Шварц: Фомин обладает высоким футбольным интеллектом и выкладывается на 100 процентов
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о полузащитнике "бело-голубых" Данииле Фомине.
Фото: "Динамо"