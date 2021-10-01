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Салихова заявила, что Тил отказался от части своей зарплаты в "Спартаке", чтобы уехать в аренду

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему полузащитник Гус Тил не смог заиграть в московском клубе.
Фото: Getty images
"Голландский футбол очень специфичный. Если он там феерит, значит, пусть там и играет. Тил футболист для Голландии. Он там как рыба в воде.

А насколько было правильно так переплачивать за молодого игрока? Как минимум, для него это сильная моральная нагрузка. Он единственный, кто отказался от части своей з/п и пошел на существенное понижение, чтобы уехать в аренду и играть-играть-играть. Кое-кто из футболистов "Спартака" на такие условия не соглашался", - цитирует Салихову "РБ Спорт".

Полузащитник Гус Тил перешел в "Спартак" в 2019 году из АЗ за 18 млн евро. Прошлый сезон голландец провел на правах аренды в немецком "Фрайбурге". На этот сезон 22-летний футболист арендован "Фейеноордом". За голландский клуб он провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Действующее соглашение Тила со "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.

Накануне "Фейеноорд" победил пражскую "Славию" (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Тил провел на поле все 90 минут, получив в конце матча желтую карточку.


Теги: Салихова Тил Спартак Фейеноорд
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