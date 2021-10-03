— Перед травмой Баринов был ближе всего к Европе. Выходили с интересом. Мы встречались с немецкими партнерами, несколько команд, "Байер" был, он же хорошо против них сыграл, — рассказал агент в интервью "Евроспорту".
25-летний Баринов в нынешнем сезоне сыграл в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. В августе прошлого года полузащитник выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки.
Действующее соглашение футболиста истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает Баринова в 12 миллионов евро.
В настоящее время за "Байер" выступает российский вратарь Андрей Лунев.
Агент: встречались с немецкими партнерами по поводу Баринова до его травмы, он был близок к Европе
Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался об интересе к игроку со стороны других клубов.
Фото: ФК "Локомотив"