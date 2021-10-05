Смородская заявила, что разочарована расставанием "Локо" с Николичем. По ее словам, руководство клуба приняло неправильное решение. Также Смородская отметила, что "Локомотиву" нужно сменить руководство.
"Разочарована этим решением, оно неправильное. Не думаю, что в ближайшее время у "Локомотива" будет белая полоса. Не понимаю, почему Рангник имеет такую свободу в принятии решений. Ральф потратился, купил достаточно средних футболистов. <...> Надо менять руководство: Цорна, Плутника, Рангника. Иначе ничего хорошего не будет", - заявила Смородская.
Напомним, что накануне "Локомотив" объявил об отставке Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Лоськов.
Источник: Матч ТВ
"Надо менять руководство. Иначе ничего хорошего не будет". Смородская - об уходе Николича из "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала уход Марко Николича с поста наставника команды.
Фото: "Локомотив"