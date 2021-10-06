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"Насмотрелся Лиги чемпионов". Заболотный - о праздновании гола "Спартаку"

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о праздновании гола в ворота "Спартака".
Фото: РПЛ
Напомним, Заболотный стал автором победного забитого мяча в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" (1:0). Он забил на 81-й минуте, а в компенсированное время форвард получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Чувствую ли себя на подъеме? Я не обращаю внимание, если честно. Продолжаю работать и не сбавляю темп. Хотел ли подчеркнуть свое величие в праздновании гола? Ну величие - это громко сказано. Я простой игрок. Просто насмотрелся Лиги чемпионов, английского футбола. Это просто импровизация, ничего больше", - сказал Заболотный.

Нападающий Антон Заболотный в текущем сезоне провел 9 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на счету 30-летнего футболиста 3 забитых мяча и 1 голевая передача.

В составе сборной России Заболотный дебютировал в 2017 году. За национальную команду он сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол.

Источник: "СЭ"


Теги: Заболотный ЦСКА
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