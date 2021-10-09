"Осталось просто решить лишь организационные вопросы. Мы принципиально договорились с инвестором, идут некоторые корпоративные процедуры. Все будет хорошо", - цитирует Хабирова ТАСС.
Ранее в СМИ была информация, что новым спонсором клуба станет компания "Башнефть".
"Уфа" в текущем сезоне после 10 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Стукалова набрали 8 очков. В последнем матче уфимцы на своем поле проиграли "Уралу" со счетом 0:1.
17 октября "Уфа" в гостях сыграет с "Краснодаром". Игра против "быков" начнется в 19:00 мск.
Глава Башкортостана заявил, что "Уфа" близка к завершению сделки с новым спонсором
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о новом спонсоре "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"