"Насчет отмены лимита в российском футболе могу сказать, что футбол давно стал бизнесом. Так пусть это будет максимально проявлено в наборе игроков.
Нашим игрокам далеко до техники того же Клаудиньо. Они просто этого не умеют. А так как тренеру нужно выигрывать, нужны качественные игроки и качественная скамейка. Я не вижу ничего плохого в отмене лимита", - приводит слова Боярского Sport24.
РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ, заявив, что если такое решение будет принято, то российская сборная еще 20 лет не попадет на ОИ. Отметим, последний раз сборная России по футболу участвовала в Олимпийских играх в 1988 году.
Боярский - об отмене лимита: нашим игрокам далеко до техники Клаудиньо, они просто этого не умеют
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался об идее отмены лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ТАСС