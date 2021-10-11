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Агент Ларссона отреагировал на слухи о переходе нападающего в "Фиорентину"

Микаэль Янссен, агент форварда "Спартака" Джордана Ларссона, прокомментировал информацию об интересе "Фиорентины" к его клиенту.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее появилась информация, что "фиалки" рассматривают кандидатуру шведа в качестве замены нападающему Душану Влаховичу, который не планирует продлевать соглашение с клубом и может покинуть команду.

"Я не собираюсь отвечать на различные слухи. А слухи, надо отметить, появляются в прессе каждый день", - приводит слова Янссена "РБ Спорт".

Нападающий Джордан Ларссон перешел в "Спартак" в 2019 году за 4 млн евро из шведского "Норчепинга". В текущем сезоне швед провел 11 матчей во всех турнирах за "Спартак", результативными действиями не отметился. Всего за московский клуб он сыграл в 71 матче.

В "Фиорентине" опровергли информацию об интересе клуба к нападающему "Спартака" Ларссону


Теги: Ларссон Спартак Фиорентина Серия А Российские трансферы
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