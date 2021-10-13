"Урунов тренируется в общей группе. Все нормально. Может, выйдет уже с "Краснодаром". Если тренер доверит, то все будет нормально", - сказал Газизов.
Полузащитник Остон Урунов до конца сезона арендован "Уфой" у "Спартака". 20-летний футболист провел 2 матча в РПЛ, результативными действиями не отметился. Последний раз Урунов выходил на поле в августе в матче 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:2).
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав в 10 матчах 8 очков. В воскресенье, 17 октября, уфимцы в гостях сыграют с "Краснодаром".
Источник: "СЭ"
Газизов: Урунов тренируется в общей группе. Может, выйдет с "Краснодаром"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, когда полузащитник команды Остон Урунов вернется на поле.
Фото: ФК "Уфа"