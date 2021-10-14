- Камара - приоритетная цель для "Спартака" зимой? Это фейк. Как и информация про то, что я буду заниматься трансферной кампанией клуба, - передает слова Камоцци Eurostavka.
25-летний хавбек сборной Финляндии Глен Камара выступает за "Глазго Рейнджерс" с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей за клуб во всех турнирах и 1 результативная передача.
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Камоцци прокомментировал информацию о своем участии в будущей трансферной кампании "Спартака" и интересе к Камара
Агент Франко Камоцци опроверг данные о своем участии в трансферных делах "Спартака" и интересе красно-белых к финскому полузащитнику "Рейнджерс" Глену Камара.
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