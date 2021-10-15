- Есть ли у Березуцкого штрафы? Они условные. Хотя штрафы за опоздание или неприезд на тренировку были всегда. Но есть и мелкие штрафы. Допустим, главный тренер говорит, что нельзя трогать мяч во время разминки и бега по кругу. Кто-то взял, стукнул - давай, плати. Мы уже насобирали деньжат - купили большую колонку и поставили ее в тренажерном зале. Всё для команды. Сколько стоит потрогать мяч? Не будем предавать огласке. Но всё лояльно. Алексей Владимирович - не изверг, - передает слова Акинфеева Sport24.
39-летний наставник ЦСКА Алексей Березуцкий принял команду в качестве исполняющего обязанности в июне 2021 года, а через месяц был официально назначен главным тренером красно-синих. Под его руководством "армейцы" набрали 17 очков в 10 матчах в Российской премьер-лиге (5 побед, 2 ничьих и 3 поражения), а также обыграли в выездном матче Кубка России со счетом 4:0 "Зенит-Ижевск". В настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, уступая по результатам личных встреч "Локомотиву" и "Краснодару", имеющим столько же очков. Отставание от "Динамо", занимающего вторую лигочемпионскую строчку, составляет 2 очка.
Акинфеев: нельзя трогать мяч во время разминки и бега по кругу. Кто-то взял, стукнул - давай, плати
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о системе штрафов главного тренера команды Алексея Березуцкого.
Фото: РПЛ