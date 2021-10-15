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Оздоев назвал примерные сроки возвращения в строй после травмы

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о восстановлении после травмы.
Фото: РПЛ
Напомним, Оздоев получил повреждение в матче 1-го тура РПЛ против "Химок" (3:1). С тех пор футболист на поле не выходил.

"Какая травма? Всей терминологии не знаю, но сразу сказали, что восстанавливаться придется долго. Сначала были мысли, что, возможно, потребуется операция.

Болельщики часто спрашивают, когда вернусь на поле. В том числе на стадионе. Пытаюсь говорить, как есть. Потому что не могу назвать точные сроки. Врачи знают лучше. Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе", - сказал Оздоев.

Полузащитник Магомед Оздоев перешел в "Зенит" в 2018 году. За петербургский клуб хавбек провел в текущем сезоне 2 матча, результативными действиями не отметился. В общей сложности за петербургский клуб он сыграл в 102 матчах, забил 6 голов и стал автором 12 результативных передач.

Завтра "Зенит" в гостях сыграет против тульского "Арсенала". Матч 11-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 14:00 мск.

Источник: Матч ТВ


Теги: Оздоев Зенит
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