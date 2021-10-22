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Единственный в истории. Ко дню рождения Яшина вспоминаем, как легендарный вратарь завоевал «Золотой мяч»

Rusfootball.info — об одном из главных достижений великого советского футболиста
Сегодня, 22 октября, легенде советского и мирового футбола Льву Яшину исполнилось бы 92 года. Яшин — не просто великий вратарь, но ещё и культовая личность, человек, который является настоящим символом своего амплуа и футбола в целом.

Более того, Яшин до сих пор является единственным вратарём, который получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира. Вряд ли в обозримом будущем кто-либо сумеет повторить это достижение. Более того, всё чаще в футбольном мире призывают ввести отдельную награду для вратарей. И если это произойдёт, то Яшин уже точно останется единственным в истории.

В день рождения Яшина мы предлагаем вспомнить, как Лев Иванович получил «Золотой мяч».

Единственный в истории. Ко дню рождения Яшина вспоминаем, как легендарный вратарь завоевал «Золотой мяч»

Яшин с "Золотым мячом"

Удивительно, но долгожданный «Золотой мяч» Яшин получил лишь в 1963 году, когда ему уже исполнилось 33 года. Тогда казалось, что карьера «Чёрного паука» уже пошла на спад. Яшин потерял твёрдое место в составе сборной, да ещё и столкнулся с серьёзной обструкцией со стороны болельщиков. Казалось, что это — закат карьеры голкипера.

В 1962 году на чемпионате мира в Чили сборная СССР выбыла с турнира уже в четвертьфинале. И та неудача (по меркам СССР это был провал) привела к очень болезненной реакции на родине. Многие болельщики считали главным виновником неудачи Яшина. Действительно, на Мундиале голкипер не то, чтобы не спасал, но ещё и фактически привозил. Его вина в ряде голов была очевидна, а за былые заслуги никто не собирался закрывать глаза на промахи.

Особенно Яшину досталось за поражение в четвертьфинале в матче с Чили (1:2). Тогда чилийцы забили два мяча дальними ударами.

«Я не знал, что в те минуты, когда мы, переживая поражение, молча сидели в раздевалке, принимали душ, переодевались, в Москву летела кружным путем, через Сант-Яго, телефонограмма: «В проигрыше виноват Яшин, пропустивший два легких мяча и тем самым обрекший команду на поражение». Ее отстучал один из трех бывших в Арике корреспондентов наших газет, журналист, далекий от спорта, но единственный, кто имел возможность передавать свои репортажи в Москву», — вспоминал голкипер в своей автобиографии.

Феноменальный сезон

В том сезоне в Яшина особо никто не верил. Многие болельщики ожидали, что вратарь завершит карьеру. А вместо этого он провёл феноменальный сезон, который вошёл в историю — с московским «Динамо» голкипер в 27 матчах пропустил всего 6 мячей. Конечно, можно было говорить об отличной игре в обороне. В общей сложности в 38 матчах динамовцы пропустили всего 14 мячей. Но очевидно, что без великолепной игры вратаря такой статистики бы не было.

При этом Яшину приходилось сталкиваться с колоссальным давлением трибун. Стоило только оказаться ему с мячом, как вратаря начинали освистывать. При этом очевидно, что критики Яшина не видели, как голкипер играл на чемпионате мира в Чили. Матчи не показывали, а обо всём можно было узнать лишь в газетах. То есть, восприятие зависело от интерпретации журналистов, которое, безусловно, было субъективным.


Несмотря на давление, Яшин справился. Он не только сумел «отмыться» за фиаско в Чили, но ещё и вошёл в историю. Благодаря вдохновенной игре голкипера, «Динамо» впервые за три года выиграло чемпионат СССР. А осенью вратарь получил приглашение сыграть за сборную мира в «Матче века» со сборной Англии.

Понятно, что тот матч носил товарищеский характер. Но в те годы товарищеские встречи носили совершенно иной статус. К тому же, на «Уэмбли» собрались действительно лучшие, а жалеть там друг друга никто не планировал.

Матч в Лондоне был приурочен к 100-летию основания Футбольной ассоциации Англии. Но, учитывая, что эта страна является родиной футбола, речь шла фактически о 100-летии самой игры.

По сути, матч был главным событием в истории футбола. Его транслировали во всех странах Европы, а на стадионе собралось около 100 000 болельщиков. Даже чемпионаты мира в те годы не вызывали такого же интереса.

Попадание в состав сборной мира уже было колоссальным достижением. Яшин вышел в стартовом составе и помог команде сохранить нули на табло. При всей звёздности сборной мира катастрофически не хватало сыгранности. Англичане легко разрывали оборону соперника, а Яшин тащил всё, что летело в ворота.

Яшин против Бэнкса

Только за первые 10 минут игры Яшин совершил четыре сейва. Ближе всех к успеху был легендарный форвард «Тоттенхэма» Джимми Гривз (наверное, вы помните, что он скончался в 2021 году). Он бил в девятку с линии вратарской и уже начал было праздновать гол, но Яшин каким-то чудом дотянулся до мяча.

После первого тайма Яшина заменил югослав Шошкич. И встреча в итоге закончилась со счётом 2:1 в пользу Англии.


Яшин в матче против сборной Англии

Примечательно, что ворота сборной Англии защищал в том матче Гордон Бэнкс, который также считался одним из претендентов на «Золотой мяч». Но именно Яшин стал главной звездой матча двух великих голкиперов. А после окончания встречи англичанин восторженно отозвался об игре своего визави.


Председатель жюри France Football Жан Ферран так отозвался о Яшине: «Для меня Яшин один из последних и великих представителей старшего поколения футболистов международного класса. Он чемпион Европы, четвертьфиналист Кубка нашего континента и лучший игрок сборной «остального» мира. Яшин безусловно заслужил эту награду, которая венчает его блестящую карьеру».

«Золотой мяч» явно вдохнул новую жизнь в советского голкипера. Он не завершил карьеру после величайшего индивидуального успеха. В течение трёх следующих сезонов он попадал в список претендентов на «Золотой мяч», а карьеру продолжал до 1971 года.


Теги: Яшин Золотой мяч
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