Газизов: не знаю, сыграет ли Агаларов с "Рубином". Ситуация пограничная

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, сыграет ли нападающий Гамид Агаларов против "Рубина" в 12-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Уфа"





"Не знаю, сыграет ли Агаларов с "Рубином" или нет. Мы, естественно, очень бы хотели, чтобы он сыграл. Но ситуация пограничная. В общей группе до сегодняшнего дня он не тренировался. Сегодня тренировка, посмотрим", - приводит слова Газизова



Напомним, что Агаларов получил травму в игре 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1). В середине первого тайма форвард получил повреждение в единоборстве с соперником. Гамид не смог самостоятельно уйти с поля, его унесли на носилках. В четверг, 21 октября, пресс-служба "Уфы" сообщила, что Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе.



Отметим, что Агаларов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ. На счету нападающего "Уфы" девять голов. Игра с "Рубином" состоится завтра, 24 октября. Начало - в 14:00 мск."Не знаю, сыграет ли Агаларов с "Рубином" или нет. Мы, естественно, очень бы хотели, чтобы он сыграл. Но ситуация пограничная. В общей группе до сегодняшнего дня он не тренировался. Сегодня тренировка, посмотрим", - приводит слова Газизова Sport24 Напомним, что Агаларов получил травму в игре 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1). В середине первого тайма форвард получил повреждение в единоборстве с соперником. Гамид не смог самостоятельно уйти с поля, его унесли на носилках. В четверг, 21 октября, пресс-служба "Уфы" сообщила, что Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе.Отметим, что Агаларов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ. На счету нападающего "Уфы" девять голов.