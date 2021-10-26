Корниленко отметил, что "Спартак" не обращался к "Крыльям" по вопросу потенциального трансфера футболиста.
"Были слухи об интересе "Спартака" к Зиньковскому, но официально в клуб никто не обращался", - сказал Корниленко.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Зиньковский принял участие в 12 матчах, забил один гол и сделал три голевые передачи.
"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарской команды 16 очков.
Источник: Матч ТВ
"Крылья Советов" ведут переговоры с Зиньковским о новых условиях контракта
"Официально в клуб никто не обращался". Спортивный директор "Крыльев" - о слухах про интерес "Спартака" к Зиньковскому
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к полузащитнику самарской команды Антону Зиньковскому.
Фото: РИА Новости