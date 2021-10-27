Старридж летом мог оказаться в РПЛ, но клубы отказались от него из-за высокой зарплаты

Украинский агент Олег Авдыш рассказал, что этим летом несколько российских клубов были заинтересованы в подписании бывшего форварда "Ливерпуля" Дэниела Старриджа.

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Старридж пребывал в статусе свободного агента с марта 2020, когда по обоюдному согласию расторг контракт с турецким "Трабзонспором". Тогда же английского страйкера отстранили от футбольной деятельности до июня 2020 в связи с нарушением правил о ставках. Футболист сообщал своему брату о переговорах с другими клубами и просил сделать ставку на переход.



1 октября 2021 Старридж на правах свободного агента подписал контракт с австралийским "Перт-Глори". Пауза в его карьере составила полтора года, а свой последний гол форвард забил в 2019 году. "Три клуба РПЛ интересовались бывшим нападающим «Ливерпуля» этим летом. Один клуб из первой пятерки таблицы и 2 клуба из нижней части РПЛ хотели подписать Дэниела Старриджа. Российские клубы отказались от этой инициативы из-за высоких требований игрока. Они могли платить ему требуемую зарплату, но посчитали, что она завышена", — цитирует агента " РБ Спорт ".Старридж пребывал в статусе свободного агента с марта 2020, когда по обоюдному согласию расторг контракт с турецким "Трабзонспором". Тогда же английского страйкера отстранили от футбольной деятельности до июня 2020 в связи с нарушением правил о ставках. Футболист сообщал своему брату о переговорах с другими клубами и просил сделать ставку на переход.1 октября 2021 Старридж на правах свободного агента подписал контракт с австралийским "Перт-Глори". Пауза в его карьере составила полтора года, а свой последний гол форвард забил в 2019 году.