"Немного нервоза, возможно, перед игрой будет. Но после такого поражения, думаю, что они выйдут более концентрированными, мотивированными.
Думаю, что должен быть положительный результат. "Спартак" все равно является фаворитом матча с "Ростовом", - сказал Комбаров.
Напомним, что в минувшее воскресенье "Зенит" обыграл "Спартак" в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 7:1.
Матч "Спартака" и "Ростова" состоится завтра, 30 октября. Встреча пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени.
Источник: Eurostavka
Дмитрий Комбаров: после поражения от "Зенита" игроки "Спартака" будут более мотивированными в матче с "Ростовом"
Экс-капитан "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что поражение "красно-белых" от "Зенита" хорошо скажется на матче московской команды с "Ростовом".
Фото: РПЛ