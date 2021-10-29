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Рианчо поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Ростовом"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Ростовом".
Фото: Sport24
Рианчо отметил, что "Спартак" ждет непростой матч. Также он высказался о возможных кадровых изменениях в "Спартаке". По словам Рианчо, радикальные решения могут быть приняты в клубе во время зимней паузы.

"Я думаю, что для "Спартака" это будет непростая игра. У "Ростова" новый тренер, и игроки захотят показать ему свою значимость. <...> "Спартак" переживает трудные времена. Лидеры "красно-белых" будут использовать все возможности, чтобы переломить эту ситуацию. Всегда есть зимняя пауза для принятия радикальных решений. Есть время проанализировать допущенные ошибки и предложить новые идеи!" - заявил Рианчо.

Отметим, что встреча 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" пройдет завтра, 30 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени.

"Спартак" пребывает на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 17 очков. "Ростов" занимает 12-е место с 12 очками в активе.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Рианчо Спартак
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