- Думаю, что в этих двух матчах против московских команд "Зенит" утвердил свои амбиции на чемпионство в этом сезоне. Подбор футболистов, скорость игры, тактические действия команды, прессинг и так далее - всё на очень высоком уровне. Те, кто должен был составить конкуренцию "Зениту" и бороться за первую строчку, проигрывают - 7:1, 4:1, - передает слова Малафеева Sport24.
В матчах 12 и 13 туров Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" встречался на своем поле с московскими клубами "Спартак" и "Динамо". В обеих этих встречах сине-бело-голубые одержали крупные победы с суммарным счетом 11:2 - "Спартак" был разгромлен 7:1, игра с "Динамо" окончилась со счетом 4:1. По итогам 13 тура "Зенит" будет возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 29 набранными очками, отрыв от ближайшего конкурента составит от 3 до 6 очков в зависимости от исходов матчей ЦСКА, "Краснодара", "Локомотива" и "Сочи".
Малафеев: в матчах против "Спартака" и "Динамо" "Зенит" утвердил свои амбиции на чемпионство в сезоне
Экс-голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал игру сине-бело-голубых в чемпионате России после победы над "Динамо" (4:1) в рамках 13 тура.
Фото: ФК "Зенит"