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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
14:00
ЦСКАНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.1
Спартак
16:30
РостовНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5
Краснодар
19:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.53X 4.6П2 6
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 3.9X 3.45П2 2.01

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
14:30
АрсеналНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.7
Уотфорд
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.23
Бернли
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.9
Манчестер Сити
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.14X 8.6П2 20
Ливерпуль
17:00
БрайтонНе начат
П1 1.31X 6П2 9.2
Ньюкасл
17:00
ЧелсиНе начат
П1 7.6X 4.7П2 1.43
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3X 3.55П2 2.37

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
15:00
РеалНе начат
П1 6.2X 4.4П2 1.54
Севилья
17:15
ОсасунаНе начат
П1 1.57X 4П2 6.6
Валенсия
19:30
ВильярреалНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.5
Барселона
22:00
АлавесНе начат
П1 1.28X 6П2 10

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
16:00
ЛациоНе начат
П1 1.87X 4.1П2 3.85
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.65П2 1.84
Торино
21:45
СампдорияНе начат
П1 1.82X 3.75П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
16:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.41X 5П2 7.6
Унион
16:30
БаварияНе начат
П1 8.4X 6П2 1.33
Боруссия Д
16:30
КёльнНе начат
П1 1.47X 5.2П2 6
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.92X 3.85П2 3.85
Арминия
16:30
МайнцНе начат
П1 3.55X 3.35П2 2.19
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4.4X 4.2П2 1.74

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.85X 3.25П2 2.6
Лион
22:00
ЛансНе начат
П1 1.66X 4.3П2 5

Малафеев: в матчах против "Спартака" и "Динамо" "Зенит" утвердил свои амбиции на чемпионство в сезоне

Экс-голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал игру сине-бело-голубых в чемпионате России после победы над "Динамо" (4:1) в рамках 13 тура.
Фото: ФК "Зенит"
- Думаю, что в этих двух матчах против московских команд "Зенит" утвердил свои амбиции на чемпионство в этом сезоне. Подбор футболистов, скорость игры, тактические действия команды, прессинг и так далее - всё на очень высоком уровне. Те, кто должен был составить конкуренцию "Зениту" и бороться за первую строчку, проигрывают - 7:1, 4:1, - передает слова Малафеева Sport24.

В матчах 12 и 13 туров Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" встречался на своем поле с московскими клубами "Спартак" и "Динамо". В обеих этих встречах сине-бело-голубые одержали крупные победы с суммарным счетом 11:2 - "Спартак" был разгромлен 7:1, игра с "Динамо" окончилась со счетом 4:1. По итогам 13 тура "Зенит" будет возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 29 набранными очками, отрыв от ближайшего конкурента составит от 3 до 6 очков в зависимости от исходов матчей ЦСКА, "Краснодара", "Локомотива" и "Сочи".


Теги: Зенит Спартак Динамо Малафеев
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