"Важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики "Зенита". Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно, и горько, но я тогда был молодой. И был случай, еще раз нас закидывали. Болельщики "Спартака" тоже много терпели, переживали, рано или поздно все вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, накануне в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Руя Витории на 5-й компенсированной минуте упустили победу над "Ростовом" (1:1). Красно-белые с 18-ю очками в активе располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.
В Лиге Европы "Спартак" после 3-х матчей занимает последнее место в группе с "Легией", "Наполи" и "Лестером", набрав 3 зачетных балла. В четверг, 4 ноября, московская команда на выезде померяется силами с "лисами".
Аршавин: важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Игроки должны дать струйку надежды
Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о сложившейся в московском "Спартаке" ситуации.
Фото: ФК "Зенит"