Аршавин: важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Игроки должны дать струйку надежды

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
1 - 0
АхматЗавершен
Арсенал Тула
16:30
СочиНе начат
П1 4.6X 3.8П2 1.75
Химки
19:00
УралНе начат
П1 2.01X 3.35П2 4.1

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
НефтехимикЗавершен
Олимп-Долгопрудный
2 - 2
РоторЗавершен
Текстильщик
4 - 1
КАМАЗЗавершен
Волгарь
1 - 0
Акрон2 тайм
П1 1.25X 4.5П2 21
Велес
0 - 2
Факел2 тайм
П1 75X 75
Металлург Лп
1 - 0
Оренбург2 тайм
П1 1.57X 3.15П2 8
Кубань
0 - 0
Енисей1 тайм
Алания
17:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.34X 5.2П2 7.8
Балтика
19:00
ТомьНе начат
П1 1.51X 3.95П2 6.6
Спартак-2
20:00
ТорпедоНе начат
П1 4X 3.75П2 1.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Норвич
17:00
ЛидсНе начат
П1 3.6X 3.6П2 2.05
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
0 - 0
Мальорка1 тайм
Атлетико
18:15
БетисНе начат
П1 1.61X 4.1П2 5.8
Хетафе
20:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.55X 2.95П2 3.25
Реал Сосьедад
23:00
АтлетикНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
2 - 0
Удинезе2 тайм
Фиорентина
17:00
СпецияНе начат
П1 1.68X 4.1П2 4.9
Сассуоло
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.69X 4.4П2 4.5
Дженоа
17:00
ВенецияНе начат
П1 2.05X 3.5П2 3.75
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 10X 5.8П2 1.29
Рома
22:45
МиланНе начат
П1 2.38X 3.45П2 3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.6
Боруссия М
19:30
БохумНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Анже
1 - 1
Ницца2 тайм
Бордо
17:00
РеймсНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Страсбург
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.2
Труа
17:00
РеннНе начат
П1 4.1X 3.55П2 1.95
Монпелье
17:00
НантНе начат
П1 2.23X 3.35П2 3.4
Брест
19:00
МонакоНе начат
П1 4.2X 3.9П2 1.82
Клермон
22:45
МарсельНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.23

Аршавин: важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Игроки должны дать струйку надежды

Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о сложившейся в московском "Спартаке" ситуации.
Фото: ФК "Зенит"
"Важно, чтобы все в "Спартаке" стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики "Зенита". Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно, и горько, но я тогда был молодой. И был случай, еще раз нас закидывали. Болельщики "Спартака" тоже много терпели, переживали, рано или поздно все вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, накануне в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Руя Витории на 5-й компенсированной минуте упустили победу над "Ростовом" (1:1). Красно-белые с 18-ю очками в активе располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.

В Лиге Европы "Спартак" после 3-х матчей занимает последнее место в группе с "Легией", "Наполи" и "Лестером", набрав 3 зачетных балла. В четверг, 4 ноября, московская команда на выезде померяется силами с "лисами".


Теги: Аршавин Спартак
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