Ранее "Химки" объявили об уходе с поста главного тренера команды Игоря Черевченко. Контракт с 47-летним специалистом был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера "Химок" был назначен Игорь Ющенко.
"Думаю, к концу недели определимся с шорт-листом. К следующей игре с "Крыльями Советов" команду будет готовить Ющенко. По тренеру будем решать во время паузы на матчи сборных", - цитирует Терюшкова РБ Спорт.
СМИ сообщали, что основным кандидатом на пост главного тренера "Химок" является Михаил Галактионов, который сейчас работает в молодежной сборной России.
Накануне "Химки" сыграли вничью с "Уралом" (0:0). Подмосковный клуб занимает 15-е место в таблице, имея в активе 12 очков.
"Химки" определятся с новым тренером на следующей неделе
Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о поиске нового главного тренера команды.
Фото: РИА Новости