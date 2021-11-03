Напомним, ранее СМИ сообщали, что Пабло может перейти в "Краснодар".
Как заявил агент игрока Рафаэль Феликс, информация прессы не соответствует действительности.
"Мы не вели переговоры с "Краснодаром". Это всё слухи! Пабло остается в "Локомотиве", - сказал Феликс.
Напомним, что Пабло перешел в "Локомотив" из "Бордо" минувшей зимой. В нынешнем розыгрыше РПЛ 30-летний бразилец провел девять матчей и не отличился результативными действиями.
Ближайший матч "Локомотива" состоится 4 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени. В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы команда Маркуса Гисдоля сыграет на выезде с "Галатасараем".
Источник: РБ Спорт
Агент Пабло: мы не вели переговоры с "Краснодаром", это слухи
Защитник "Локомотива" Пабло Насименто останется в московском клубе.
Фото: "Локомотив"