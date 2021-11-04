Напомним, ранее сообщалось, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", собирается приобрести около 20% акций "Спартака".
Витория отметил, что его не интересуют подобные слухи. По словам тренера, он стремится сфокусироваться на ближайшем матче с "Лестером".
"Интерес "Манчестер Сити"? Какие будут преимущества? Сплетни и слухи меня не интересуют. Я хочу сосредоточиться на завтрашней игре. Наверное, всегда интересно, когда команда, которая находится в одной лиге, интересуются акциями другого клуба в другой лиге. Однако этот вопрос не ко мне, а к администрации клуба и владельцам", - сказал Витория.
Отметим, что "Спартак" сыграет с "Лестером" на выезде сегодня, 4 ноября. Матч пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы и начнется в 23.00 мск.
Источник: Матч ТВ
"Сплетни и слухи меня не интересуют". Витория - об интересе компании, владеющей "Ман Сити", к покупке акций "Спартака"
Наставник "Спартака" Руй Витория прокомментировал информацию о намерении компании City Football Group купить акции московского клуба.
Фото: РИА Новости