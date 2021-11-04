Напомним, КДК РФС закрыл сектор D102 на "Газпром Арене" на следующий домашний матч "Зенита" в РПЛ против "Нижнего Новгорода". Такое решение было вынесено по итогам матча прошлого тура чемпионата России, где "Зенит" в Санкт-Петербурге принимал "Динамо" (4:1). Фанаты хозяев скандировали ненормативную лексику.
"После предыдущей игры "Зенит" - "Спартак" были условно дисквалифицированы сектора D102–D110. Сейчас на матче "Зенит" - "Динамо" делегатом встречи в рапорте было указано, что нецензурную лексику скандировал сектор D102. Поэтому на матче "Зенита" с "Нижним Новгородом" будет закрыт только этот сектор", - приводит слова Григорьянца "РБ Спорт".
Ближайший матч "Зенит" проведет в воскресенье, 7 ноября. В Екатеринбурге подопечные Семака встретятся с "Уралом". Игра 14-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 14:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Игорем Паниным, ВАР - Алексей Амелин.
Во вторник, 2 ноября, "сине-бело-голубые" уступили в гостях "Ювентусу" (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
КДК закрыл один из секторов "Зенита" на ближайший домашний матч
В КДК РФС объяснили, почему "Зениту" закрыли только один сектор фанатской трибуны
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет решил закрыть часть фанатской трибуны "Зенита" на следующий домашний матч.
Фото: РФС