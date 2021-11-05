Трабукки: пару недель назад Каррера отказался возглавить клуб РПЛ

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0
Уфа1 тайм
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.95X 3.45П2 4.2
Динамо
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.3X 3.25П2 3.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
РоторЗавершен
Томь
2 - 2
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ВолгарьПерерыв
П1 5X 3.25П2 1.83
Енисей
1 - 1
Спартак-2Перерыв
П1 2X 3П2 4.33
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Акрон
14:00
Металлург ЛпНе начат
Текстильщик
14:00
Краснодар-2Не начат
Велес
14:00
КубаньНе начат
Алания
17:00
ТорпедоНе начат
П1 2.04X 3.45П2 3.45
КАМАЗ
17:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.01X 3.1П2 3.95

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
15:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.78
Брентфорд
18:00
НорвичНе начат
П1 1.69X 3.85П2 5.4
Челси
18:00
БернлиНе начат
П1 1.26X 5.8П2 13
Кристал Пэлас
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.45X 3.1П2 3.25
Брайтон
20:30
НьюкаслНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
16:00
ГранадаНе начат
П1 1.88X 3.5П2 4.5
Сельта
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.65X 3.6П2 2.04
Алавес
20:30
ЛевантеНе начат
П1 2.44X 3.05П2 3.3
Реал Мадрид
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.37X 5.4П2 7.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
17:00
ТориноНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.14
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.7X 3.9П2 5.2
Кальяри
22:45
АталантаНе начат
П1 6.2X 4.9П2 1.48

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.7X 3.85П2 1.97
Штутгарт
17:30
АрминияНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.1
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.18X 8.4П2 14
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 1.97X 3.9П2 3.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
АнжеНе начат
П1 1.7X 3.8П2 5.4
Бордо
23:00
ПСЖНе начат
П1 10X 6.6П2 1.27

Трабукки: пару недель назад Каррера отказался возглавить клуб РПЛ

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы итальянского специалиста Массимо Карреры, рассказал, что его клиент получал предложения от клубов РПЛ после ухода из "Спартака".
Фото: РИА Новости
— Были ли у Карреры варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально.

И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но он отказался уже по другим причинам. Это был тоже клуб из РПЛ, — рассказал Трабукки в интервью "Чемпионату".

57-летний Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год, приведя красно-белых к победе в чемпионате и Суперкубке России. В октябре 2018 года специалист был уволен из московской команды. В дальнейшем Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский "Бари", который покинул в апреле нынешнего года.

Каррера заявил, что Кокорину по силам вернуться на прежний уровень

Каррера прокомментировал выступление "Спартака" в игре с "Лестером"


Теги: Спартак Каррера Трабукки
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