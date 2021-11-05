— Были ли у Карреры варианты в России? Сначала появился вариант сразу после увольнения. Но он был не готов к нему эмоционально.
И совсем недавно, пару недель назад, появился клуб, который его очень хотел. Но он отказался уже по другим причинам. Это был тоже клуб из РПЛ, — рассказал Трабукки в интервью "Чемпионату".
57-летний Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год, приведя красно-белых к победе в чемпионате и Суперкубке России. В октябре 2018 года специалист был уволен из московской команды. В дальнейшем Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский "Бари", который покинул в апреле нынешнего года.
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Трабукки: пару недель назад Каррера отказался возглавить клуб РПЛ
Агент Марко Трабукки, представляющий интересы итальянского специалиста Массимо Карреры, рассказал, что его клиент получал предложения от клубов РПЛ после ухода из "Спартака".
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