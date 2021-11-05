"Пока конкретики нет, ничего сказать не могу. Варианты с игрой в ФНЛ-2, как Павлюченко, не стал бы рассматривать. Давайте подождем чуть-чуть", - цитирует Погребняка "Матч ТВ".
Погребняк находится без клуба с лета нынешнего года, когда у него закончился контракт с "Уралом". В последнем сезоне 38-летний форвард провел за екатеринбуржцев 18 матчей и забил 4 мяча.
Погребняк сказал, что не готов играть в ФНЛ-2, как Павлюченко
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился информацией о поисках новой команды.
Фото: ФК "Урал"