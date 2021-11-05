Погребняк сказал, что не готов играть в ФНЛ-2, как Павлюченко

Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0
Уфа1 тайм
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.95X 3.45П2 4.2
Динамо
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.3X 3.25П2 3.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
3 - 1
РоторЗавершен
Томь
2 - 2
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ВолгарьПерерыв
П1 5X 3.25П2 1.83
Енисей
1 - 1
Спартак-2Перерыв
П1 2X 3П2 4.33
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Акрон
14:00
Металлург ЛпНе начат
Текстильщик
14:00
Краснодар-2Не начат
Велес
14:00
КубаньНе начат
Алания
17:00
ТорпедоНе начат
П1 2.04X 3.45П2 3.45
КАМАЗ
17:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.01X 3.1П2 3.95

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
15:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.78
Брентфорд
18:00
НорвичНе начат
П1 1.66X 3.85П2 5.6
Челси
18:00
БернлиНе начат
П1 1.26X 5.8П2 13
Кристал Пэлас
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.45X 3.1П2 3.25
Брайтон
20:30
НьюкаслНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
16:00
ГранадаНе начат
П1 1.88X 3.5П2 4.5
Сельта
18:15
БарселонаНе начат
П1 3.65X 3.6П2 2.04
Алавес
20:30
ЛевантеНе начат
П1 2.44X 3.05П2 3.3
Реал Мадрид
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
17:00
ТориноНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.14
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.7X 3.9П2 5.2
Кальяри
22:45
АталантаНе начат
П1 6.2X 4.9П2 1.48

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.7X 3.85П2 1.97
Штутгарт
17:30
АрминияНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.1
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
П1 1.18X 8.4П2 14
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 1.97X 3.9П2 3.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
АнжеНе начат
П1 1.7X 3.8П2 5.4
Бордо
23:00
ПСЖНе начат
П1 10X 6.6П2 1.27

Погребняк сказал, что не готов играть в ФНЛ-2, как Павлюченко

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился информацией о поисках новой команды.
Фото: ФК "Урал"
"Пока конкретики нет, ничего сказать не могу. Варианты с игрой в ФНЛ-2, как Павлюченко, не стал бы рассматривать. Давайте подождем чуть-чуть", - цитирует Погребняка "Матч ТВ".

Погребняк находится без клуба с лета нынешнего года, когда у него закончился контракт с "Уралом". В последнем сезоне 38-летний форвард провел за екатеринбуржцев 18 матчей и забил 4 мяча.


Теги: Погребняк Павлюченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Погребняк сказал, что не готов играть в ФНЛ-2, как Павлюченко
Корнеев: контракт с Дзюбой стоит продлять, если он готов выходить на замену 2
Федотов: ЦСКА - это серьезный, сильный соперник. Нам надо найти их слабые места 2
"Факел" на последних минутах упустил победу над "Томью" и не смог вырваться в лидеры ФНЛ 3
Хлусевич - в стартовом составе "Арсенала", Агаларов и Кротов - в основе "Уфы" 4
"Локомотив" зимой может продать Смолова или расторгнуть с ним контракт 7
PR-менеджер Соболева рассказала, ходил ли ее клиент в ночные клубы перед матчами этого сезона 2
Источник: "Газпром" может стать титульным спонсором "Рубина" 9
«Динамо» vs «Краснодар», «Спартак» vs «Локо», кубковая репетиция «Сочи» и ЦСКА. Главные интриги 14 тура РПЛ 3
Источник: "Спартак" не сможет перевести Хендрикса во вторую команду из-за пункта в контракте 9
Стало известно, что грозит Смородской за слова про "Спартак" 6
PR-менеджер Болотова — о Дзюбе: раньше он говорил, что каждый мечтает выступать за сборную. Правду мы сейчас видим 17
Осинькин: не хочу, чтобы были ожидания, что "Крылья Советов" – фавориты матча с "Химками"
Шиманьски — о сообщениях от фанатов "Спартака": такое никто не захочет читать 4
Агент Гаттузо — о контракте со "Спартаком": не знаю об этом 1
Источник: "Спартак" вновь может возглавить бывший помощник Антонио Конте 9
Трабукки: пару недель назад Каррера отказался возглавить клуб РПЛ 2
Гришин: иногда Дзюба перегибает. Кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия 9
Источник: в "Дженоа" хотят видеть Шевченко новым главным тренером клуба
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Гаттузо 3
"Здесь никогда не бывает скучно". Калиниченко — о возможном назначении Гаттузо в "Спартак" 9
"CКА-Хабаровск" одержал волевую победу над "Ротором" и поднялся в зону стыковых матчей
Канчельскис: у "Спартака" остаются шансы на выход из группы Лиги Европы
Кирьяков: Максименко не оправдал ожиданий. В перспективе Селихов будет лучше
Хави прокомментировал свое возвращение в "Барселону" 1
Спортдир РФС: Клопп не сможет стать чемпионом с "Уфой" 7
"Барселона" объявила о назначении Хави главным тренером клуба
Чорлука назвал лимит на легионеров главной причиной слабости сборной России 12
СМИ: "Спартак" намерен предложить трехлетний контракт Гаттузо 16
"Полная чушь". Директор France Football опроверг слухи о том, что Месси уведомили о выигрыше "Золотого мяча" 2
Все новости
-