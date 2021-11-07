"Увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой "Спартака". Ноябрь имеет решающее значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы решатся со сменой тренера? Мне кажется, это не главная проблема "Спартака", - сказал Рианчо.
Португалец Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. В четверг, 4 ноября, "красно-белые" сыграли вничью с "Лестером" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Всего под руководством 51-летнего специалиста московский клуб провел 19 матчей, одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью, а также потерпел 9 поражений.
Сегодня, 7 ноября, "Спартак" на своем поле примет "Локомотив" в рамках 14-го тура РПЛ. В таблице чемпионата России "красно-белые" занимают 9-е место, имея в активе 18 очков.
Источник: Sport24
Рианчо: увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой "Спартака"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказал мнение, что московскому клубу пока не стоит увольнять Руя Виторию с поста главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"