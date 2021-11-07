"Где Пашинин? Дома по семейным обстоятельствам. Приболел. У меня никогда не было никаких проблем с Гисдолем", - приводит слова Лоськова "СЭ".
Напомним, немецкий специалист Маркус Гисдоль возглавил "Локомотив" в октябре. На этом посту он сменил серба Марко Николича. На этой неделе "железнодорожники" дважды сыграли вничью: в четверг, 4 ноября, в Стамбуле "Локо" разошелся миром с "Галатасараем" (1:1), а сегодня на "Открытие Банк Арене" с таким же счетом завершился матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака".
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Лоськов: у меня никогда не было никаких проблем с Гисдолем
Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов рассказал, как строятся его отношения с главным тренером московского клуба Маркусом Гисдолем.
Фото: Sport24