Матчи Скрыть

Сделать ставку

Самедов прокомментировал решение Реброва завершить карьеру

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов отреагировал на новость о том, что бывший вратарь "красно-белых" Артем Ребров завершил профессиональную карьеру.
Фото: "Спартак"
По словам Самедова, Ребров принял правильное решение, завершив выступления на профессиональном уровне. В своем комментарии Александр также заявил, что у Реброва была отличная карьера.

"Хочу поздравить Артема с новым этапом! Желаю ему всего самого лучшего. У него была прекрасная карьера, сам он прекрасный человек. Все-таки он уже в таком возрасте, давно не играл. Он умный парень и всегда все правильно воспринимал. Как я понимаю, ему поступило интересное предложение остаться в структуре клуба. Почему бы не попробовать? Это здорово", - заявил Самедов.

Напомним, что в конце октября стало известно о приостановке карьеры Ребровым. Артем перешел на пост технического координатора "Спартака".

Сегодня, 8 ноября, 37-летний голкипер объявил о завершении карьеры футболиста.

Отметим, что Ребров выступал за "Спартак" с 2011 года. Он перешел в стан "красно-белых" из "Шинника". В 2017 году Ребров стал победителем РПЛ в составе "Спартака".

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Самедов Ребров Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Миранчука объяснил, почему полузащитник "Аталанты" не вернется в РПЛ
Самошников и Захарян не сыграют за сборную России из-за травм. В команду вызван Круговой
Арустамян: Ваноли ожидает назначение в "Спартак" до конца года 1
Арустамян: скаут "ПСЖ", вероятно, станет спортивным директором "Спартака" 1
Селюк: Гогуа расторгнет контракт с ЦСКА буквально сегодня, завтра, послезавтра 3
Экс-президент РПЛ Прядкин стал советником главы УЕФА 2
Адамов: Карпин — прекрасный человек. В жизни он не такой, каким мы видим его в СМИ
Уилкшир: я бы не удивился, если бы в ближайшее время Кокорин вернулся в Россию 2
Клаудиньо прокомментировал результат матча "Урал" - "Зенит"
Клаудиньо: хотел бы извиниться перед Адамовым. Не собирался играть так грубо 1
Ловрен - об игре "Зенита" в матче с "Уралом": мы провели один из худших первых таймов за всю мою карьеру
Калиниченко объяснил, почему считает, что "Спартаку" нужно уволить Виторию 8
Самедов прокомментировал решение Реброва завершить карьеру
СМИ: Ваноли зимой может сменить Виторию на посту наставника "Спартака". Идут переговоры о подписании контракта 4
Разгром "Торпедо" в Грозном и волевая победа "Оренбурга". Обзор 21-го тура ФНЛ
Мбаппе высказался о будущем Почеттино в "ПСЖ" 1
Источник: Антону Миранчуку не потребуется операция
Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры 6
Соболев - об игре с "Локомотивом": во втором тайме было чувство, что мы победим 3
Геркус: "Локомотив", похоже, остался в раздевалке во втором тайме матча со "Спартаком"
Губерниев: Витория будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно 5
Баринов заявил о готовности стать капитаном сборной России 2
Семин отреагировал на назначение Шевченко главным тренером "Дженоа"
Одноклубник Кокорина намерен отказаться от трансфера в "Арсенал" 4
Хохлов прокомментировал информацию об отставке с поста главного тренера "Ротора"
Умяров ответил на вопрос, попрощался ли Витория с игроками "Спартака" после матча с "Локомотивом"
Баринов: сам не понимаю, что случилось с "Локомотивом" во втором тайме игры со "Спартаком"
Литвинов глупо удалился, Умяров перевернул ход матча, арбитр сломал игру. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Локомотив» 14
Каррера: Витория сумел найти правильные решения, чтобы в меньшинстве "Спартак" играл наравне с "Локомотивом" 3
"Милан" сыграл вничью в дерби с "Интером"
Все новости
-