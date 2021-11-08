По словам Самедова, Ребров принял правильное решение, завершив выступления на профессиональном уровне. В своем комментарии Александр также заявил, что у Реброва была отличная карьера.
"Хочу поздравить Артема с новым этапом! Желаю ему всего самого лучшего. У него была прекрасная карьера, сам он прекрасный человек. Все-таки он уже в таком возрасте, давно не играл. Он умный парень и всегда все правильно воспринимал. Как я понимаю, ему поступило интересное предложение остаться в структуре клуба. Почему бы не попробовать? Это здорово", - заявил Самедов.
Напомним, что в конце октября стало известно о приостановке карьеры Ребровым. Артем перешел на пост технического координатора "Спартака".
Сегодня, 8 ноября, 37-летний голкипер объявил о завершении карьеры футболиста.
Отметим, что Ребров выступал за "Спартак" с 2011 года. Он перешел в стан "красно-белых" из "Шинника". В 2017 году Ребров стал победителем РПЛ в составе "Спартака".
Источник: Спорт-Экспресс
Самедов прокомментировал решение Реброва завершить карьеру
Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов отреагировал на новость о том, что бывший вратарь "красно-белых" Артем Ребров завершил профессиональную карьеру.
Фото: "Спартак"