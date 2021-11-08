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Глушаков отреагировал на решение Реброва завершить карьеру

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о решении вратаря Артема Реброва завершить карьеру.
Фото: ТАСС
Напомним, что ранее Ребров приостановил карьеру в "Спартаке" и перешел на должность технического координатора клуба. Сегодня, 8 ноября, Артем объявил о завершении профессиональной карьеры.

Глушаков высказался о профессиональных и личностных качествах Реброва и заявил, что тот провел хорошую карьеру.

"Запомню Артема как порядочного человека прежде всего, добросовестного спортсмена, любящего футбол, вратарем, который выручал во многих матчах. Он провел тяжелую, рабочую и хорошую карьеру, добился чемпионства в составе "Спартака", выиграл суперкубок. Хорошая и добротная карьера вратаря", - сказал Глушаков.

Напомним, что Глушаков и Ребров вместе выступали за "Спартак". В 2017 году они стали чемпионами России в составе "красно-белых".

Источник: ТАСС

Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры


Теги: Глушаков Ребров Спартак Химки
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