Напомним, что ранее Ребров приостановил карьеру в "Спартаке" и перешел на должность технического координатора клуба. Сегодня, 8 ноября, Артем объявил о завершении профессиональной карьеры.
Глушаков высказался о профессиональных и личностных качествах Реброва и заявил, что тот провел хорошую карьеру.
"Запомню Артема как порядочного человека прежде всего, добросовестного спортсмена, любящего футбол, вратарем, который выручал во многих матчах. Он провел тяжелую, рабочую и хорошую карьеру, добился чемпионства в составе "Спартака", выиграл суперкубок. Хорошая и добротная карьера вратаря", - сказал Глушаков.
Напомним, что Глушаков и Ребров вместе выступали за "Спартак". В 2017 году они стали чемпионами России в составе "красно-белых".
Источник: ТАСС
Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры
Глушаков отреагировал на решение Реброва завершить карьеру
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о решении вратаря Артема Реброва завершить карьеру.
Фото: ТАСС