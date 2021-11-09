"Как вы понимаете, я не разбираюсь в детских футбольных школах. А в Москве их много. Какая лучше, не знаю. Мои друзья пообещали помочь и познакомили с Рохусом Шохом, который и подсказал, как нам действовать", - сказала Барановская.
По ее словам, Арсения не сразу зачислили в академию: он ходил около месяца на тренировки, после чего тренерский совет принял решение зачислить сына Аршавина в академию "Спартака".
Андрей Аршавин выступал в Англии за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. В составе лондонской команды он провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передача. В России Аршавин выступал за "Зенит" и "Кубань". Вместе с петербургской командой он три раза выигрывал чемпионат России (2007, 2012, 2015), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).
В составе сборной России он провел 75 матчей, в которых забил 17 голов. Аршавин является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Источник: "СЭ"
Барановская объяснила, почему сын Аршавина стал заниматься в академии "Спартака"
Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, объяснила, почему младший сын бывшего нападающего "Зенита" Арсений занимается в академии "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"