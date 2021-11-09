По информации источника, "Спартак" и "Локомотив" приняли решение не обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству Ивана Сиденкова в дерби.
На 23-й минуте счет в этой игре открыл голландский полузащитник "Локо" Джирано Керк. Голевой пас на него отдал Франсуа Камано. Керк забил первый гол за "железнодорожников". На 35-й минуте "красно-белые" остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов.
На 64-й минуте полузащитник "Спартака" Наиль Умяров сравнял счет. Для него этот гол стал дебютным за главную команду "красно-белых". После финального свистка красную карточку получил защитник "Локомотива" Тин Едвай.
Источник: Чемпионат
"Спартак" и "Локомотив" не стали обращаться в ЭСК из-за судейства в дерби
7 ноября "Спартак" на своем поле сыграли с "Локомотивом" (1:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги.
Фото: РПЛ